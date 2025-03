Fußball: Souveräner Sieg

Unfälle Acht Verletzte bei Unfall während Kindergeburtstag in Bayern

Drei Kinder sind bei einem Unfall mit einem Motorschlitten während eines Kindergeburtstags in Bayern schwer verletzt worden. Insgesamt wurden bei dem Unglück im Bischofswieser Skigebiet am Götschen acht Menschen verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.