Fußball: Späte Entscheidung

Nachdem die Partie 40 Minuten unterbrochen war, wurde der Innenverteidiger in eine Klinik transportiert. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung war der TuS Lörrach-Stetten an der Tullastraße bereits mit 2:1 in Führung gelegen. Nico Reichardt konterte in Minute 19 den frühen Doppelschlag von Danilo Avellina (4.) und Marc Müller (7.). Kurz zuvor verpasste Reichardts Sturmpartner Marvin Kalt mit einem vergebenen Strafstoß bereits den Anschlusstreffer.

Die darauffolgende Unterbrechung zog den Gastgebern den Stecker. Der FCS überzeugte spielerisch und ging vor der Pause 3:2 in Führung.