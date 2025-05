Fußball: „Spannend bis zum Schluss“

Herr Kiefer, mit dem Heimsieg hat sich der SV Karsau auf Platz elf verbessert. Wie haben Sie die 90 Minuten erlebt?

Ich habe eine sehr gute Mannschaftsleistung von uns gesehen. Wir wollten nach der hohen Niederlage am vergangenen Wochenende in Efringen-Kirchen eine Reaktion zeigen, was uns auch gelungen ist. Lörrach-Brombach war mit einigen A-Jugendspielern zu uns gekommen und die erwartet spielstarke Mannschaft. Wir haben aber dagegengehalten und am Ende verdient gewonnen.