Fußball: Spekulationen und Rechnerei

In die Landesliga, Staffel II, steigen der Meister der Bezirksliga Hochrhein und der Meister der Bezirksliga Freiburg auf. Der dritte Aufsteiger wird im Duell der Zweitplatzierten der Bezirke Hochrhein und Freiburg ermittelt. Ein ähnliches Spiel gilt in der Bezirksliga. Aufsteiger sind der Meister der Kreisliga A West sowie der Kreisliga A Ost. Die Zweitplatzierten duellieren sich in Hin- und Rückspiel um das dritte Aufstiegsrecht. Genau dasselbe gilt für die Aufsteiger in die Kreisliga A West mit den Kreisliga B-Staffeln I und II sowie der Kreisliga A Ost mit den B-Staffeln III und IV.