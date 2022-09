Fußball Spieler sind jetzt in der Bringschuld

Elsasser schloss sich dem SVH zur Saison 2019/20 als Co-Trainer von Musa Musliu an. Nachdem sich die Hertener im vergangenen Dezember von Musliu trennten, übernahm Elsasser dessen Position. „Wir haben einen super Trainer verloren“, macht Roger Schubbe klar, der in dieser Saison Elsassers Assistent war und die Mannschaft nun im kommenden Heimspiel am Sonntag ab 15 Uhr gegen den TuS Efringen-Kirchen interimsmäßig betreuen wird. „Ich bin bereit das zu machen, solange wir auf Trainersuche sind. Das ist für uns alle natürlich eine schwierige Situation.“

Für Schubbe, der seit über 50 Jahren bei den Grün-Gelben in verschiedenen Funktionen tätig ist, gehe es nun darum, „dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt“. Am Montagabend hat man sich intern ausgesprochen. Es wurde auch mal etwas lauter. „Die Jungs haben sich hinterfragt. Das gehört dazu“, sagt Schubbe, der am gestrigen Donnerstag 60 Jahre alt wurde.