Fußball: Spielerische Fortschritte

Der Trainer des TuS teilt derzeit das Schicksal von jedem Fußballtrainer, er muss auf mehrere Spieler verzichten, da diese im Urlaub sind. Die Binzener liefen mit 15 Mann auf. Dies gelang allerdings nur, weil drei Spieler aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft aushalfen. Zudem ist Nico Rasenberger krank, spielte aber dennoch – allerdings nur die letzten zehn Minuten.

Das Spiel der beiden Teams ging über die ersten 60 Minuten auf Augenhöhe. Dennoch tauchten die Allschwiler, die in der Schweiz in der ersten Liga spielen, vor Niklas Zähringer auf. Der Torwart hält den Schuss, den Nachschuss versenkt Ahmed Setti (11.) im Binzener Netz. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Felix Herbster tritt einen Eckball und Neuzugang Ismail Demirci trifft per Kopf zum 1:1-Ausgleich (20.). Der Neue in den TuS-Reihen mache ein gutes Spiel, erklärt Co-Trainer Karl-Frieder Sütterlin am Spielfeldrand. Ein langer Pass in die Gasse auf Jakob Rinza bedeutet die 2:1-Führung kurz vor der Halbzeitpause (45.).