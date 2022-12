Fußball Spielt es noch einmal, Jungs...

Genau an diese Leistung will und muss die Mannschaft am Sonntagnachmittag anknüpfen, um auch das zweite von drei sogenannten „Sechs-Punkte-Spiele“ erfolgreich zu absolvieren. „Gegen Kehl dürfte es schwieriger werden als gegen Hofstetten, weil die Kehler jüngst einen Trainerwechsel hatten“, weiß Di Domenico. Vor zwei Wochen hatten die Verantwortlichen des derzeitigen Tabellenvierzehnten Trainer Christian Faulhaber entlassen. Für ihn hat Bora Markovic zumindest bis zur Winterpause das Amt übernommen. Von 1998 bis 2014 war Markovic bereits Trainer in Kehl. Getreu der altenbekannten Devise, dass neue Besen gut kehren, ist von den Gästen also ein deutlich motivierteres Auftreten zu erwarten. „Kehl wird ein sehr schwieriges Spiel, weil die Mannschaft trotz allem Qualität hat“, sagt Di Domenico, der keine Erklärung dafür findet, warum der Gegner derzeit so schlecht in der Tabelle steht.