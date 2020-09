Fußball Spieltag ein wahres Spektakel

Die Eichsler drehten anschließend binnen vier Minuten dank der Tore von Kai Karau und Raphael Streit die Partie. Der Aufsteiger kam nun mit viel Energie aus der Halbzeit und belohnte sich prompt mit dem 2:2 durch Patrick Boccardo. Nach einer knappen Stunde schwächte Stefan Diener die Rheinfelder. Er sah die Gelb-Rote Karte. „Danach war es schwer für uns“, ist Rueb ehrlich. Zu allem Übel erzielte Davide Marra eine Viertelstunde vor Schluss auch noch ein Eigentor – 2:3. Kurz vor Karaus 4:2 in der Schlussminute musste auch noch Dustin Volkmann vorzeitig mit Gelb-Rot vom Feld. „Insgesamt haben wir eine super Leistung geboten. Aber die Verletzung von Luis und die beiden Platzverweise haben uns zu sehr getroffen“, bilanziert Rueb.

Wieder hat der FC Wittlingen II eine mehr als ordentliche Vorstellung geboten, wieder hat es für keine Punkte gereicht. Zuhause unterlag die Elf von Trainer Sebastian Räpple dem SV Weil II mit 0:1. Die Gäste aus dem Nonnenholz hatten zwar anfangs mehr vom Spiel, doch die besseren Tormöglichkeiten boten sich den Kandertälern. Weils Torwart Ben Laleike hielt seinen Kasten mit der einen oder anderen starken Parade sauber. „In der Halbzeit war mir klar, dass sich die Mannschaft durchsetzen wird, die das erste Tor schießt“, lässt Weils Spielertrainer Marco Kern wissen.

Nach der Pause kamen die Grenzstädter gefährlicher vor das Tor von Dennis Fritz, der sich allerdings zehn Minuten vor dem Ende verletzte und ausgewechselt werden musste. Zuvor durfte sich Arsentjew über das goldene Tor des Tages freuen. Der quirlige Offensivmann wurde mustergültig von Thomas Pfeiffer mit einer Flanke bedient. Kern: „Es war ein hart umkämpftes Spiel. Für uns ist es natürlich schön, mit einem Sieg in die Saison zu starten.“

Nach dem enttäuschenden Saisonstart hat Meisterschaftsanwärter FC Hauingen die richtige Reaktion gezeigt und den SV Todtnau mit 11:1 deklassiert. Roberto Catania traf dabei gleich sechsmal. Neben dem Torjäger überzeugte auch Dennis Wojtynek, der neben seinen beiden Treffern auch noch fünf weitere vorlegte. „Wir sind normalerweise keine zehn Tore besser als Todtnau. Nur haben wir dieses Mal fast jede Torchance genutzt und in der Defensive stabil verteidigt“, quittiert FCH-Coach Mick Fahr nüchtern.

Schliengen weiter mit weißer Weste

Die SF Schliengen haben auch gegen den TuS Kleines Wiesental gezeigt, dass mit ihnen in dieser Spielzeit zurechnen ist. Die Mannschaft von Trainer Alex Schöpflin behielt trotz einiger Absenzen mit 2:0 die Oberhand. „Sechs Punkte nach zwei Spielen hören sich doch schon mal ganz gut an“, freut sich Schöpflin, während der TuS um Coach Joachim Boos mit nur einem Zähler dasteht.

Auch beim TuS Binzen läuft es prächtig. Die Sütterlin-Elf bezwang die SG FC Wehr-Brennet II mit 2:1. Wie schon vor Wochenfrist beim 2:0 gegen den TuS Lörrach-Stetten hießen die Torschützen Jörg Hupfer und Zinedine Stricker. „Die Jungs haben wieder einen kompakten und engagierten Auftritt hingelegt“, informiert Sütterlin.

Ein Fußballspektakel erlebten die Zuschauer am Samstagnachmittag zwischen dem SV Liel-Niedereggenen und dem SV Schopfheim. Am Ende durfte der Gastgeber mit 6:5 jubeln. „Die Freude nach dem Schlusspfiff war riesengroß. So ein Ergebnis habe ich in meiner Karriere auch noch nicht erlebt“, strahlt Liels Spielertrainer Jochen Knoll.

Seine Schützlinge führten mit 3:1 und 4:2. Doch Schopfheim drehte das Spiel und ging nach dem Tor von Shadi Zein nach gut einer Stunde mit 5:4 in Front. In der Folge drückte der SVS auf den sechsten Treffer, doch mehrere Hochkaräter fanden nicht den Weg ins Tor.

So blieb es bis in die Schlussphase spannend. Dort markierte Jules Constantin in der 81. Minute sein zweites Tor des Tages – 5:5.

Doch damit nicht genug. Kurz vor Schluss zeigte Schiedsrichter Ali Nassereddine aus Ballrechten-Dottingen auf den Punkt. Con­stantin wurde an der Strafraumkante gefoult. „Schwierig zu sagen, ob das Foul davor oder im Sechzehner passiert ist. Ein Foul war es aber allemal“, meint Knoll. Den Strafstoß verwandelte anschließend ein nervenstarker Kapitän Timo Albiez zum 6:5-Endstand. Ein spektakuläres Spiel.