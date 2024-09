Fußball: Spieltag im Zeichen der Derbys

Getrennte Wegeim Fußball

Im Handball bilden Maulburg und Steinen eine Spielgemeinschaft, im Fußball gehen die beiden Gemeinden für sich auf Punktejagd. So können sich die Zuschauer am Samstag, 16 Uhr, auf ein Derby an der Sportplatzstraße in Maulburg freuen. Große Verletzungsprobleme hat weiterhin Steinens Trainer Burak Asik. Gerade einmal 13 Spieler stehen ihm vermutlich nur zur Verfügung. Gut möglich, dass Asik selbst die Kickschuhe schnüren wird. Asik und Gegenüber Vedat Erdogan kennen sich gut. Die beiden sind in Schönau aufgewachsen und haben zusammen Fußball gespielt. „Wir waren immer gute Freunde. Inzwischen ist der Kontakt aber nicht mehr so wie früher da“, sagt Asik. Die Chancen, dass die beiden in Zukunft noch einmal für denselben Verein auflaufen, stuft Asik als gering ein. „Es wäre natürlich schön, wenn Vedat nach Steinen kommen würde“, grinst er. „Aber er ist mittlerweile in Maulburg ja schon ziemlich verwurzelt.“ Nach der Partie wird man sich sicherlich entspannt auch über alte Zeiten unterhalten können, während der 90 Minuten steht für beide Klubs aber durchaus etwas auf dem Spiel. Punktgleich mit sieben Zählern liegen Maulburg und Steinen im unteren Bereich der Tabelle. Insbesondere für Aufstiegsaspirant Steinen ist diese Ausbeute natürlich alles andere als zufriedenstellend.

Hausen will denAufwärtstrend fortsetzen

Auch in Hausen kommt es am Samstag, 15 Uhr, zum Nachbarschaftsduell, wenn der heimische FCH auf den SV Schopfheim trifft. „Ich gehe von einem Spiel auf Augenhöhe aus“, lässt Hausens Trainer Michael Brunner wissen. „Zuhause vor den Fans wollen wir unbedingt zeigen, was wir draufhaben.“ Auch aufgrund der Niederlagen gegen die Aufsteiger TuS Lörrach-Stetten II (1:2) und FV Tumringen (1:3), wo sich die Wiesentäler unter Wert verkauft haben, hat sich die Brunner-Elf gleich zum Start in eine schwere Lage gebracht.