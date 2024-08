Fußball: Spitze rückt wohl enger zusammen

Der Mannschaft von Coach Sascha Müller ist im Transfersommer der größte Coup in der Liga gelungen. Denn mit Fabio Viteritti angelte sich der Traditionsklub von der Tullastraße einen ehemaligen Profi. Zu was der TuS in der Lage ist, zeigte er schon im Pokal, als Stetten Verbandsliga-Absteiger FV Lörrach-Brombach rauskegelte. In diesem Duell fungierte der 31-jährige Viteritti, der zuletzt in der Schweiz bei Black Stars Basel gespielt hat, in der Innenverteidigung.

TuS Stetten landeteinen Transfercoup

Zu seinen Profizeiten in Cottbus oder Zwickau war er eher in der Offensive zuhause. In der Saison 2017/18 erzielte Viteritti für Cottbus in der Regionalliga Nordost etwa in 33 Spielen 13 Treffer und steuerte elf weitere bei. Einen Strich durch die Rechnung machte Viteritti in seiner Karriere immer wieder das Knie. Zurzeit scheint aber alles gut auszusehen. „Fabio ist fit“, sagt Müller. Große Töne möchte man in Stetten trotz hoher individueller Qualität im Kader wie schon im Vorjahr nicht spucken. „Ich tue mich schwer mit Prognosen über uns“, meint Müller, fügt anschließend aber hinzu: „Wenn wir unsere Leistung abrufen, wird es schwer, uns zu schlagen. Tun wir das nicht, lassen wir Punkte liegen - wie schon in der letzten Saison.“

Natürlich sei man ambitioniert, so der Stettener Übungsleiter. „Wenn es für ganz oben reichen soll, müssen aber auch viele Faktoren zusammenkommen.“ Nicht mehr im Stettener Aufgebot ist derweil Angreifer Mohamadou Krubally. Er möchte es bei Landesligist SV Weil versuchen. Aufgrund disziplinarischer Maßnahmen hatte Krubally zum Saisonendspurt schon nicht mehr für den TuS auf dem Platz gestanden.