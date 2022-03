Fußball Spitzenduo bleibt auf Kurs

Im Verfolgerduell zwischen den Sportfreunden Schliengen und dem TuS Lörrach-Stetten gab es beim 1:1-Unentschieden keinen Sieger. Beiden Mannschaften fehlte es in der Offensive an der letzten Konsequenz, zudem gab es viele Nicklichkeiten, die einen Spielfluss immer wieder zunichte machten.

Lismann gibt Comeback in der Weiler „Zweiten“

Die Gastgeber gingen vor der Pause durch Marek Höferlin zwar in Führung, doch Romano Berger sicherte dem TuS mit seinem Treffer immerhin noch einen Zähler. Vorausgegangen war ein schlimmer Fehler in der Schliengener Hintermannschaft. „Das Remis geht für mich dann am Ende auch so in Ordnung“, informiert SF-Trainer Alex Schöpflin. Für Stetten geht es bereits am Mittwochabend, 19.30 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim FSV Rheinfelden II weiter.

Einiges los war in der Schlussphase zwischen dem SV Liel-Niedereggenen und dem SV Weil II. Der Knackpunkt für den 4:2-Auswärtssieg der Weiler war die 85. Minute. Liels Torjäger Lasse Fröhlich ging etwas übermotiviert in den Zweikampf mit Paul Brestrich, der auf dem Platz liegen blieb. Schiedsrichter Benjamin Schöpflin unterbrach die Partie aber zunächst nicht, zeigte Fröhlich erst mit Verzögerung Gelb-Rot. „Entweder der Schiedsrichter pfeift gleich nach dem Foul und stellt Lasse vom Platz oder er lässt die Situation weiterlaufen, so wie er es ja erst gemacht hat, und lässt die Gelbe Karte stecken“, ärgerte sich Liels Trainer Chris Dunke.

Weils Übungsleiter Marco Kern sah das ähnlich: „Der Unparteiische hätte gar nicht erst abwarten dürfen und sofort die Karte zeigen müssen. Das Foul war aber unstrittig. Es hätte auch glatt Rot geben können.“ Mit einem Mann weniger kassierte Liel in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer.

Erfreulich war auf Seiten des SV Weil II der Einsatz von Andreas Lismann, der in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen außer Gefecht gesetzt worden ist. Die Vorbereitung machte der pfeilschnelle Offensivmann in der „Ersten“ mit, Spielpraxis kann sich Lismann nun aber beim Reserveteam holen. „Er hat seine Sache echt gut gemacht“, freut sich Kern.