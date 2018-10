Fußball Spitzenquartett ist weiter hungrig auf Erfolge

Lörrach (fas). Vier Mannschaften werden in dieser Saison wohl die Meisterschaft in der Bezirksliga Hochrhein unter sich ausmachen. Die Rede ist von Laufenburg, Lörrach-Brombach II, Erzingen und Wittlingen. Können diese Spitzenteams auch an diesem Spieltag ihre Ambitionen unter Beweis stellen?

TuS Efringen-Kirchen (8.) - FV Lörrach-Brombach II (2.); So.; 15 Uhr: Vor zwei Wochen lieferte der TuS Efringen-Kirchen gegen den FC Wittlingen ein tolles Spiel, musste sich letzten Endes aber mit 2:4 geschlagen geben. Eine ähnlich gute Vorstellung erhofft sich Trainer Dennis Weiss nun auch gegen den FVLB II. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Gegen Wittlingen waren wir ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Das macht Mut“, betont Weiss, der nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Besser hätte der Einstand für Daniel Schulz, Interimstrainer des FV Lörrach-Brombach II, nicht laufen können. Fünf Tage nach dem Aus von Trainer Jörg Steinebrunner glänzte die Verbandsligareserve gegen Laufenburg. „Für mich kam das nicht überraschend, aber es war natürlich sehr erfreulich, dass die Jungs nach einer turbulenten Woche so eine tolle Leistung gezeigt haben“, lässt Schulz wissen. Da noch kein neuer Trainer gefunden ist, wird Schulz die Mannschaft auch am Sonntag an der Seitenlinie betreuen. Etienne Leisinger, Max Höcketstaller und Maximilian Imgraben fallen aus.

FC RW Weilheim (14.) – FC Wittlingen (4.); So.; 15 Uhr: Endlich ist der FC Wittlingen in der Spitzengruppe angekommen. Nach dem starken Auftritt gegen den FC Erzingen fehlen der Mannschaft von Coach Tiziano Di Domenico nur noch vier Zähler auf Platz eins. „Wenn wir die Leistungen der vergangenen Wochen in Weilheim abrufen, haben wir gute Chancen, drei Punkte mitzunehmen. Allerdings haben die Weilheimer alle ihre zehn Punkte zuhause geholt. Einfach wird das sicherlich nicht“, warnt Di Domenico. Hinter dem Einsatz von Stürmer Arian Palatini steht noch ein Fragezeichen.

SV Buch (11.) - SV Weil II (9.); Sa.; 16 Uhr: Die Achterbahnfahrt des SV Weil II hat sich am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Bei Aufsteiger SV Herten verloren die Schützlinge von Trainer Thomas Schwarze mit 0:4. Zuvor gab es schon eine überraschende 2:4-Heimniederlage gegen Brennet-Öflingen. In Buch muss der Tabellenneunte den Kampf annehmen. „Darauf wird es ankommen“, weiß Schwarze.

Bei den Weilern geht die Grippewelle um. Einige Spieler stehen auf der Kippe.

SV Laufenburg (1.) - SpVgg. Brennet-Öflingen (16.); Sa.; 15.30 Uhr: Nach zwei Siegen in Folge erlitt die Spielvereinigung gegen Buch beim 0:2 einen herben Rückschlag. „Mit so einer Leistung kommen wir nicht so schnell von da unten weg“, legt Trainer Urs Keser den Finger in die Wunde. Marcel Leitner, Faruk Cam und Marco Götz sind wieder zurück.