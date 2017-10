Fußball Spitzenreiter hat es erwischt

Von Gerd Lustig

Jetzt hat es auch Spitzenreiter FC Schönau erwischt. Und wie! Mit 1:4 nach Treffern von je zweimal Andreas Ranert und Mike Häfele sowie dem Gegentreffer von Yannik Lais verloren die Schützlinge von Trainer Heiko Günther gestern beim FC Wehr und kassierten damit die erste Saisonniederlage.

Wehr. Der FCS-Coach nahm den „gebrauchten Tag“ seiner Jungs unterdessen relativ gelassen: „Davon geht die Welt nicht unter“, blickt er auch weiterhin optimistisch in die Zukunft. Und das kann er auch. Denn der FCS ist auch nach der Niederlage Tabellenführer und hat drei Punkte Vorsprung auf den FV Lörrach-Brombach II.

„Wir haben ganz gut und diszipliniert begonnen, dann aber den Faden verloren“, räumte Günther ohne Umschweife ein. Der Sieg für die Gastgeber gehe auch in dieser Höhe in Ordnung. Seine Spieler seien an diesem Tag gedanklich und spielerisch einfach einen Schritt langsamer gewesen als der Gegner. „Irgendwie waren die Köpfe nicht frei, meist wurde die falsche Option gezogen“, betonte der FCS-Coach.

Überaus zufrieden zeigte sich natürlich der Trainer der Hausherren, Michael Schenker. Im Gegensatz zur Partie in der Vorwoche beim FC Zell habe man diesmal deutlich höher gestanden, um so mehr Zugriff zu bekommen. Und abgesehen von der Anfangsphase des Matches, in der Schönau zwei gute Tormöglichkeiten durch Dominik Pfeifer und Johannes Walleser besaß, funktionierte diese Wehrer Taktik sehr gut. „Auch sind wir mit der nötigen Aggressivität zu Werke gegangen“, lobte Schenker. „Hätten wir immer diese Einstellung auf dem Platz gezeigt, hätten wir deutlich mehr Punkte“, so der Wehrer Trainer weiter.

Über weite Strecken der Partie bestimmten die Gastgeber das Geschehen auf dem wunderbar bespielbaren Rasen im Frankenmattstadion. Sowohl die beiden Doppeltorschützen als auch der agile Steven Bertolotti waren ständige Gefahrenherde für das Schönauer Tor. Bastian Kühne glänzte zudem des Öfteren mit perfekt getimten Freistößen und langen Bällen. Eine gute Partie machte zudem Ersin Demircan. Mit ein wenig mehr Konzentration gerade in den letzten zehn Minuten hätten gut und gerne noch ein paar mehr Treffer fallen können.

Allerdings: Hätte der schnelle Dominik Pfeifer in der 48. Minute eine sehenswerte Kombination mit dem Anschlusstreffer abgeschlossen, womöglich wäre das Spiel anders verlaufen. So aber machte Wehr quasi in der 50. Minute durch das Tor von Mike Häfele, wunderbar aufgelegt von Andreas Ranert, den Sack schon zu.