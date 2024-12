Fußball-Bezirksligist FC Wittlingen hat seinen zweiten Winterneuzugang nach Yannik Böhler bekannt gegeben. Vom Landesligisten Freiburger FC II wechselt Felix Schneiderberger ins Kandertal. Für den 21-jährigen Mittelfeldspieler sind in der bisherigen Spielzeit zwölf Landesligaeinsätze (zwei Assists) notiert. „Die sportliche Leistung sah sich aufgrund der langen Verletzung von Yannik Scheurer gezwungen, im Zentrum nochmals nachzubessern“, schreibt der FCW in seiner Pressemitteilung. Mit diesem Transfer möchten die Wittlinger zudem den Konkurrenzkampf und eine weiterhin gute Trainingsbeteiligung garantieren. Schneiderberger trainiert wegen seines Studiums in Lörrach schon seit mehreren Wochen in Wittlingen. „Wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird“, betont Luigi Squillace, der mit Francesco Falanga und Max Blum die Sportliche Leitung komplettiert, abschließend.