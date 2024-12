Fußball: Spitzenreiter will Reaktion zeigen

Die Gastgeber aus Mettingen/Krenkingen gewannen zwar nur eines der letzten vier Spiele in der Bezirksliga, besitzen aber besonders im Mittelfeld spielerisch sehr hohe Qualitäten. Nach zwei dritten Plätzen in der Bezirksliga Hochrhein kam die SG im vergangenen Jahr nicht richtig in die Gänge und beendete die Saison auf dem zehnten Platz. Das Team von Philip Brandl, aktuell auf dem sechsten Rang, bewies sich aber bereits als Favoritenschreck und besiegte den FC Zell am zweiten Spieltag mit 6:0. Der FC Wittlingen sollte sich also nicht bloß aufgrund der erwarteten zwei Grad Celsius warm anziehen. Ein Grund, sich zu verstecken, ist die erste Saisonniederlage des Primus jedoch keineswegs. Die Wittlinger stellen nach wie vor den besten Angriff (61 Treffer) und die beste Defensive (15 Gegentreffer) der Bezirksliga und gehen als Favorit in die Partie. Mit einem Auswärtserfolg im verspäteten letzten Spiel der Hinrunde könnte der FC Wittlingen die Hinserie mit 39 von 45 möglichen Zählern und einem unglaublichen Torverhältnis von mindestens plus 50 abrunden. Für das Spiel gegen die SG Mettingen/Krenkingen kann FCW-Trainer Fabio Muto, bis auf die beiden Langzeitverletzten Catu Hucke und Yannik Scheurer (beide Kreuzbandriss) aus dem Vollen schöpfen. „Danach geht es dann endlich in die verdiente Pause“, fügt ein erleichterter Muto an.