Lediglich zehn Gegentore musste die Hintermannschaft des FC Denzlingen in der aktuellen Verbandsligasaison hinnehmen. Wenn der Spitzenreiter am Sonntagnachmittag (15 Uhr) beim Tabellenzehnten des FC Auggen gastiert, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Mit 45 Zählern aus 18 Partien führt der FC Denzlingen die Tabelle der Verbandsliga mit einem beeindruckenden Torverhältnis von plus 40 an. Zwar wirkt der FC Auggen spielerisch zu stark, um im Verlauf der Rückrunde noch in Abstiegsgefahr zu geraten, allerdings steht die Mannschaft von Marco Schneider lediglich fünf Punkte vor dem ersten möglichen Abstiegsplatz. Bereits in der vergangenen Woche zeigten die Auggener aber bei der 1:2-Niederlage gegen den SV Linx, dass sie die Spitzenteams der Verbandsliga durchaus ärgern können. Auch im Hinspiel wurde der FCA dem FC Denzlingen über weite Strecken gefährlich und führte bis zur 85. Minute durch einen Doppelpack von Moritz Walther noch mit 2:1. In den Schlussminuten drehten die Denzlinger auf und stellten in Nachspielzeit auf 3:2. Die einzige Saisonniederlage musste der FCD beim 1:2 gegen den SV Kuppenheim hinnehmen.