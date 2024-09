Fußball: Spitzenspiel bleibt ohne einen Sieger

Ganz anders die Sichtweise von SG-Coach Urs Keser, der nach dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Riccardo Lombardo wie ein Rohrspatz über den Auftritt seiner Mannschaft schimpfte. „Vielleicht sind wir auch zu blauäugig gewesen, und hatten die ersten drei Spiele die schlechteren Gegner. Heute wäre es das einfachste Spiel gewesen, und da bekommen wir nichts hin.“ Dabei ging seine Elf nach 26 Minuten in Führung, für die einmal mehr Torjäger Marco Hanser verantwortlich zeichnete. Allerdings hätten zu diesem Zeitpunkt die Gäste schon führen können. Nach acht Minuten zwang Hannes Selz SG-Schlussmann Timo Kaiser zu einer Glanzparade, und kurz vor dem Schliengener Rückstand setzte Yannick Klucker einen Ball nur um Zentimeter am Tor vorbei. „Wir hatten schon die etwas besseren Möglichkeiten“, befand Andres, zumal Klucker noch einen Freistoß an die Querlatte hämmerte.

Aber aller guten Dinge sind Drei: Ein überragendes Zuspiel von Luca Nunninger verwerte Klucker im zweiten Versuch, nachdem er zunächst an Kaiser gescheitert war. Auch nach dem Seitenwechsel waren es die Rebländer, die die Akzente setzten, und immer die gefährlichere Elf im Strafraum waren. Aber die Partie verflachte gegen Ende immer mehr.