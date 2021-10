Fußball Spitzenspiel mit einer großer Bedeutung

TuS Efringen-Kirchen (14.) – FC Hochrhein (2.); So.; 15.30 Uhr: Noch immer liegt der TuS Efringen-Kirchen auf einem Abstiegsplatz. Kurios: Von den bislang zehn absolvierten Saisonspielen haben die Rebländer aber nur vier verloren, während der FC Erzingen mit drei Niederlagen die Tabelle anführt. Fest steht: Der TuS spielt in dieser Saison einfach zu oft unentschieden. Nichtsdestotrotz geht es für Efringen in die richtige Richtung. „Wir wollen den Trend bestätigen und mit einem Dreier nachlegen“, macht Coach Dennis Weiß deutlich. Der Übungsleiter weiß, dass die Partie gegen den in dieser Spielzeit überraschend starken FC Hochrhein alles andere als einfach wird. „Wir müssen dagegenhalten. Das ist in unserer Situation entscheidend. Erst danach kommt das Fußballerische.“ In den Kader kehrt am Sonntag dann auch wohl Leistungsträger Stefan Hilpuesch zurück, der 16 Tage im Urlaub in Ägypten weilte.