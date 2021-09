Fußball Spitzenspiel steigt am Grendel

„Vier Gegentore sind natürlich viel zu viel. Das müssen und werden wir abstellen“, macht Schwald deutlich. Vor allem die Arbeit gegen den Ball hat Schwald zuletzt nicht gefallen. „Das muss definitiv wieder besser werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir das hinbekommen, dann sind wir auch wieder stabiler.“

Ein Spitzenteam zeichnet auch aus, dass es sich nach Rückschlägen zurückkämpft und genau das taten die Zeller in Schlüchttal. Bereits vor der Saison hatten viele Bezirksliga-Trainer den FCZ weit oben auf dem Zettel. Die ersten Eindrücke bestätigen die Übungsleiter. Besonders in der Offensive ist die Zeller Mannschaft breit aufgestellt. Bestes Beispiel: In Schlüchttal durften sich fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen lassen. „Das ist bei uns schon seit Jahren eine Stärke. Alle meine Spieler können für Torgefahr sorgen. Das macht uns unberechenbarer.“

Schwald, der gegen den SV Herten von einem Spiel auf Augenhöhe ausgeht, muss möglicherweise auf Tim Eckert und Lukas Guschel verzichten. Beide sind angeschlagen.

Auf ein halbes Dutzend Spieler muss Gegenüber Musa Musliu im Spitzenspiel verzichten. Lucas Eschbach, Justin Petretta, Nico Karlin, Marco Romano, Ciro Di Feo und Luis Grether fallen aus. Hinter den Einsätzen von Jens Murawski, Bastian Eschbach und Alessio Lo Russo steht ein Fragezeichen. Immerhin darf Routinier Waldemar Schmidt nach seiner Sperre wieder mitwirken. Besonders der Ausfall von Lo Russo würde schmerzen, überzeugte der Neuzugang vom SV Weil doch zuletzt auf der Position des Rechtsverteidigers.

Beim 3:0 gegen den VfB Waldshut traf der 21-Jährige gleich zweimal. Lo Russo studiert in Karlsruhe und spielt mit einem Zweitspielrecht für die Grün-Gelben. Im September kann Musliu noch auf ihn setzen, wie es danach weitergeht, ist noch offen. Nicht auszuschließen ist aber, dass Lo Russo an den Spieltagen in der Heimat ist und für Herten auflaufen kann.

Obwohl es bei den Kickern von der Steinenstraße noch immer nicht so läuft, wie sich Musliu das vorstellt, scheint es mit den Leistungen nach oben zu gehen. Die Ergebnisse können sich mit neun Zählern und Tabellenplatz drei ohnehin sehen lassen. „Gegen Waldshut haben wir bestanden, das ist nicht ganz so einfach. Ich sehe einen positiven Trend. Diesen wollen wir nun fortsetzen.“