Fußball: Sportchef Giesel spricht von einem Skandal

Bis zur 74. Minute hatten die Rebländer sogar 1:0 geführt. Nach dem Ausgleich schien alles auf eine Verlängerung hinaus zu laufen. Doch in der 94. Minute köpfte Charalambos Parharidis Calcio Leinfelden-Echterdingen in die Oberliga Baden-Württemberg. Das war bitter, sehr bitter für einen FC Auggen, der sich in der Aufstiegsrunde trotz verletzungsbedingter Ausfälle herausragend geschlagen hat. Stimmgewaltig unterstützt wurde der FCA von 200 mitgereisten Fans und einer 25-köpfigen Abordnung des FC Wittlingen.

Nach übereinstimmenden Aussagen der Auggener Verantwortlichen habe Schiedsrichter Dominik Genthner mit seinen nicht nachvollziehbaren Entscheidungen dazu beigetragen , dass am Ende Leinfelden-Echterdingen dieses entscheidende Aufstiegsmatch gewonnen hat. „Skandal, der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden. Er pfeift in der Nachspielzeit ein Foul am Strafraumeck, das gar keines war. In der Folge entsteht dann das 2:1. Das war nicht in Ordnung“, echauffierte sich Giesel nach dem Match. Zudem sei – so Giesel weiter – dem 1:1-Ausgleich ein nicht geahndetes Foulspiel an Julian Saur vorausgegangen. Am Ende gab’s noch eine Rudelbildung auf dem Platz. Zudem sah FCA-Trainer Marco Schneider die Rote Karte.