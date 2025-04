Fußball: Sportfreunde Schliengen ordnen sich neu

Bereits seit 2020 hat Jean Rossetti das Amt des Sportlichen Leiters inne. „Er konnte wichtige Spieler von unserem Verein überzeugen und jede Saison Neuzugänge präsentieren, die maßgeblich zu den Aufstiegen der vergangenen Jahre beigetragen haben“, heißt es seitens der Sportfreunde. Vor einem Jahr stieß Yannick Klucker aufgrund der steigenden Herausforderungen im Aktivbereich zur Sportlichen Leitung an der Mauchener Gasse hinzu.

Nun werden die beiden ihre gemeinsame Tätigkeit zum Saisonende abgeben. „Jean Rossetti will künftig aus privaten Gründen kürzer treten und sich nicht mit einem wichtigen Vereinsamt binden. Yannick Klucker sieht seine Zukunft als Trainer, will Lehrgänge besuchen und übernimmt im Sommer unser Kreisliga-B-Team als Trainer“, heißt es in der Schliengener Pressemitteilung weiter.