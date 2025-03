Die Sportfreunde Schliengen mussten sich nach 90 Minuten mit einem 3:3-Unentschieden begnügen, obwohl sie zur 80. Spielminute noch wie der sichere Sieger aussahen. Die Gäste aus Schliengen legten gleich zu Beginn einen starken Auftritt hin und gingen durch einen Doppelpack von Lukas Amann mit 2:0 in Front (19./32.). Vor der Pause verkürzte Hannes Ruhland für die Gastgeber aus der Kreisliga A Freiburg und sorgte für den 1:2-Pausenstand aus Sicht der Hausherren (40.). Nach dem Seitenwechsel wurde eine Flanke von Jens Lehmann unhaltbar für den Spvgg-Keeper Tim Wietinger abgefälscht, so dass der alte Vorsprung wieder hergestellt war (62.). Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten bewies die Spielvereinigung schlussendlich Moral und trotzten den SF Schliengen ein Unentschieden ab. Robert Haas per Flachschuss (81.) und Dennis Hollenwäger per Kopf (90.) stellten in der Schlussphase auf 3:3. Am Samstag wartet bereits das nächste und somit letzte Testspiel auf die Sportfreunde. Die Spielvereinigung Untermünstertal gastiert um 16 Uhr an der Mauchener Gasse.