Fußball Stadionwurst zum Abschied?

So ganz wird das Dreisamstadion nicht von der Fußball-Landkarte verschwinden. In der kommenden Saison werden die Zweite Mannschaft in der 3. Liga und das Frauen-Team in der Bundesliga ihre Heimspiele hier austragen.

Morgen, Sonntag, steigt für die Zweite Mannschaft denn auch die Generalprobe in der neuen Heimat. Das Team um Trainer Thomas Stamm testet ab 15.30 Uhr gegen den FC Mulhouse aus der französischen Liga National 3.

Der Eintritt zum Testspiel und zu den Tagen der offenen Tore ist frei. Die aktuelle Corona-Verordnungslage lässt für die Veranstaltungen jeweils 750 Menschen im Stadion zu. Um die Vorgaben zu erfüllen, erfolgt der Zugang für Besucherinnen und Besucher ausschließlich über den Eingang Ost an der Schwarzwaldstraße. „Wenn die Höchstzahl an Publikum erreicht ist, können Wartende erst wieder eingelassen werden, wenn Personen das Dreisamstadion verlassen“, macht der Verein klar.

Die Aktion „Dreisamstadion – 11 Tage offene Tore“ ist täglich von 12 bis 20 Uhr geplant. Freitag und Samstag wird das Stadion bis 22 Uhr geöffnet sein. Samstags wird ab 20.30 Uhr das Flutlicht für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen. Die Kioske sind ab 15 Uhr geöffnet.

Morgen öffnet das Stadion zum Testspiel der Zweiten um 14.30 Uhr. Freier Eintritt für die Partie wird am Eingang Ost an der Schwarzwaldstraße für die ersten 750 Zuschauer gewährt. Sobald 750 Personen auf der Osttribüne sind, ist ein weiterer Besuch des Dreisamstadions erst wieder nach Schlusspfiff ab 18 Uhr möglich. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt laut SC Freiburg an allen Tagen per Luca-App oder Kontaktformularen am Eingang.