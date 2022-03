Am vergangenen Wochenende haben die Weiler mit dem 1:1 gegen den SC Pfullendorf durchaus einen Achtungserfolg gehabt. Doch das Remis ist eigentlich mehr in die Kategorie Punktverlust einzuordnen. Denn bis in die Nachspielzeit hat der SVW geführt, musste dann in der 96. Minute noch den Ausgleich hinnehmen. „Das haben wir auch noch mal angesprochen. Wenn so ein Spiel 0:0 ausgeht, kann man eigentlich zufrieden sein. Aber wenn man in der 82. Minute in Führung geht und dann in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommt, dann ist das ärgerlich.“