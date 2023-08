Fußball Stark: Krubally locht viermal ein

LÖRRACH. Gegen die SG FC Wehr-Brennet siegte die Mannschaft von Trainer Sascha Müller deutlich mit 7:2. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung, wobei wir beim Stand von 2:1 auch einmal Glück hatten“, berichtet Müller. In jener Situation hielt TuS-Schlussmann Vladimir Lazarov im Eins-gegen-eins-Duell gegen einen Gäste-Spieler die Führung fest. Bereits nach elf Minuten lag Stetten dank zweier Treffer von Angreifer Muhamadou Krubally mit 2:0 in Führung. Der 28-Jährige zeigte sich nach dem rassistischen Vorfall in der vergangenen Woche unbeeindruckt (wir berichteten) und knüpfte nahtlos an seine Leistung aus dem Binzen-Spiel an, als er schon einen Doppelpack markiert hatte.