Fußball Starke Leistung nach der Pause

Von Mirko Bähr

Das Topspiel der Bezirksliga bei ungemütlichem Herbstwetter hat der VfR Bad Bellingen verdientermaßen gewonnen. Bei Spitzenreiter FV Lörrach-Brombach II zeigte der Gast vor allem in der zweiten Hälfte, was er so drauf hat. Nach 90 Minuten schlug ein 4:1-Erfolg zu Buche.

Lörrach. Kein Wunder also, dass Werner Gottschling, Trainer der Rebländer, trotz des miesen Wetters strahlte. „Alles in Ordnung, genauso stellen wir uns das vor“, so lautete sein Kommentar zum Spiel auf dem Kunstrasen im Grütt.

In der zweiten Halbzeit zeigte der Gast sein Können, und das, obwohl Gottschling zweimal wechseln musste. Jakob Hugenschmidt und Kapitän Moritz Reif „durften“ in der warmen Kabine bleiben, Jochen Knoll und Jonas Dosenbach kamen zum Einsatz. Und die fügten sich zur Freude des Trainers nahtlos ein.

Die Bad Bellinger, die in der zweiten Hälfte mit Yannik Domagala im Zentrum agierten, griffen früher an, würgten so die Angriffsbemühungen der Gastgeber schnell ab. „Und wir waren passsicher“, so Gottschling. Das 2:0 und 3:0 haben das unterstrichen. Zunächst ließ Tim Siegin zwei Mann stehen, passte dann mustergültig quer zu Dosenbach, der mit einem trockenen Flachschuss FVLB-Keeper Marco Hermann keine Chance ließ – 2:0 (50.). Das dritte VfR-Tor fiel nach einem sehenswerten Doppelpass zwischen Ahmed Hasnaoui und Maximilian Lais. Letztgenannter netzte nach 61 Minuten ein. Hasnaoui war es dann, der in der 72. Minute mit einem Schlenzer das 4:0 markierte.

Ausgeglichen verlief noch die erste Hälfte. Da neutralisierten sich beide Teams. Der VfR hatte leichte Vorteile in Sachen Chancen und Siegin zwei gute Möglichkeiten ausgelassen, ehe er in der 40. Minute durchaus glücklich die Führung köpfte. Eine scharfe Ecke von Domagala flog an Freund und Feind vorbei direkt auf den Kopf des Torjägers. Der konnte gar nicht mehr ausweichen.

Pech für die Gastgeber, die ihre beste Chance nach 29 Minuten durch Mato Topic hatten, als Sven Rodehau im Tor seinen Schuss noch abwehren konnte. Kevin Keller wollte hier abstauben, stand aber im Abseits.

Apropos Kevin Keller: Der durfte wenige Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte mutterseelenallein aus kurzer Distanz nach einer Flanke von Yannick Müller aufs Tor köpfen. Allerdings war dieser Abschluss harmlos und landete direkt in Rodehaus Armen, Da war mehr drin. Ein Tor erzielte der FVLB dann aber auch noch. In der 87. Minute luchste Massimo De Franco der VfR-Abwehr den Ball ab. Sein Schuss wehrte Bad Bellingens Tormann zwar ab, doch im Nachschuss war Topic zur Stelle. Das war allerdings nur noch Ergebniskosmetik. „Wir hatten nicht viel weniger Aktionen in aussichtsreicher Position, aber haben es einfach nicht gut ausgespielt“, befand ein enttäuschter FVLB-Trainer Tobias Jehle