Fußball Starker Auftritt mit „Dreier“ belohnt

Na bitte, es geht doch: Zumindest einen versöhnlichen Abschluss vor der Winterpause hat sich Bezirksligist SV Weil II beschert. Mit einem verdienten 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Jestetten hat die Mannschaft von Trainer Thomas Schwarze einen Schritt aus der Krise getan und damit einen vorläufig erfolgreichen Schlusspunkt unter eine bislang eher durchwachsene Saison gesetzt.

Von Gerd Lustig

Weil am Rhein. Für die Gastgeber erzielten Michael Aselborn (6.), Florian Emmerich (37.) sowie in der Nachspielzeit Guido Perrone die Tore. Für die alles in allem enttäuschenden Gäste traf Robin Kübler zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer nach 82 Minuten.

Während Gästecoach Michele Masi von seiner Mannschaft, die bei einem Sieg ganz nahe an die Tabellenspitze heran- und auf Platz drei vorgerückt wäre, nach der Niederlage enttäuscht war, zeigte sich der Weiler Coach umso euphorischer. „Das war heute eine überzeugende Vorstellung, da hat man den Willen zum Sieg gesehen“, schwärmte er nach dem Schlusspfiff des gut und konsequent leitenden Schiedsrichters Ralf Brombacher.

Jetzt könne man ein wenig gelassener in die Winterpause gehen. „Nach den Pleiten in der jüngsten Vergangenheit haben wir dieses Erfolgserlebnis aber auch gebraucht“, so Schwarze. Und mit Blick auf die Lage in der Tabelle – und weiterhin Platz zwölf – betonte er: „Dieser Dreier war tatsächlich bitter nötig.“

Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen, machten Druck gegen das bislang in dieser Saison überraschend stark auftretende Team aus Jestetten. „Wenn sie doch nur mal wieder das spielen würden, was sie können“, hatte sich an der Seitenlinie der langjährige Betreuer Wolfgang Jubin gewünscht. Und seine Hoffnungen wurden nicht enttäuscht. Die 1:0-Führung bereits in der 6. Minute durch den A-Jugendlichen Michael Aselborn spielte dem SVW zunächst in die Karten.

In der Folge ließen die Gastgeber indes einige gute Möglichkeiten aus, unter anderem Torjäger Guido Perrone. Danach schlich sich für einige Zeit der Schlendrian der jüngsten Vergangenheit mit schlampigen Abspielen und unnötigen Ballverlusten beim Gastgeber ein. Doch die Gäste waren spätestens am Weiler Strafraum mit ihrem Latein am Ende, kamen im gesamten ersten Durchgang zu keiner einzigen guten Torgelegenheit. Besser machten es wiederum die Gastgeber. Nach einem schönen Spielzug und der Flanke von links nahm Florian Emmerich aus rund 14 Metern Maß und erzielte die beruhigende 2:0-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte der SVW weitestgehend das Geschehen, versäumte es indes, bei einigen schnellen Kontern, den dritten Treffer zu erzielen und damit den Sack zuzumachen. „Das ist aber auch das Einzige, was ich meiner Mannschaft ankreiden kann“, sagte der SVW-Trainer. Wichtig sei gewesen, dass das Team auch nach dem Anschlusstor etwa zehn Minuten vor Schluss die Ruhe bewahrt habe.

Bis zum Schlusspfiff blieb aber eine gewisse Unsicherheit, ob es denn endlich mal wieder zum Sieg reicht. Guido Perrone macht dann aber in der ersten Minute der Nachspielzeit durch einen schön herausgespielten Treffer alles klar aus Sicht er ganz in Weiß spielenden Weiler.