Fußball: Starker Auftritt nicht belohnt

In der Tat: Der FC Auggen ließ im ersten Abschnitt auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den Tabellendritten aus dem Bezirk Bodensee nicht viel zu, obwohl der Neuling bis Mitte der ersten Halbzeit spielbestimmend war. Kurz vor der Halbzeit hatte Tim Tiedemann nach toller Vorarbeit von Jonathan Ehret sogar den Führungstreffer auf dem Fuß. Doch Türk.-Keeper Andrei Cioara rettete seine Mannschaft mit einer spektakulären Parade vor einem Rückstand.

Nach der Pause gaben die Rebländer zunächst den Ton an, drängten die Singener in die eigene Hälfte zurück. Gefährlich wurde es aber vor dem Gästetor nur selten. Doch Mitte der zweiten Halbzeit wurde der Aufsteiger wieder stärker. So setzte sich in der 68. Minute Torjäger Abdoulie Mboob im Laufduell gegen Julien Tschira durch, traf aber aus Sicht der Gastgeber zum Glück nur den Pfosten. Vier Minuten später jedoch ging der SV Türk. Singen mit 1:0 in Front. Nach einem Freistoß und einer Kopfball-Stafette erzielte Volkan Bank den Gäste-Führungstreffer.