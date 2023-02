Den SV Kuppenheim zeichnete in diesem Nachholspiel lediglich Effizienz aus. So führte in der 25. Minute der einzige durchdachte Angriff in der ersten Halbzeit zum Führungstreffer. Nach einem flachen Anspiel an die Strafgrenze drehte sich Steffen Herbote um seinen Gegenspieler und jagte die Kugel aus der Drehung unhaltbar für FCA-Keeper Stefan Lauer in die Maschen.