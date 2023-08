Fußball Steinebrunner hat die Mission Aufstieg gestartet

Dass der 51-Jährige ein Fußball-Team nach oben bringen kann, hat er zuletzt bewiesen. Und zwar beim Nakhon Si United Football Club, der vor gut einem Jahr unter Steinebrunners Regie in die Thai League II zurückkehrte. Eineinhalb Jahre war er für die „Southern Dragons“ tätig

Steinebrunner zum Trainerdes Jahres gewählt

Nun also Angthong FC. „Ein Traditionsverein hier in Thailand“, erklärt Steinebrunner, der zuletzt zum Trainer des Jahres der Thai League II gewählt wurde. Besonders reizvoll an dieser neuen Aufgabe sei, dass der Weg zurück in die Thai League II mit vielen jungen, qualitativ guten Spielern in Angriff genommen werden soll, macht Steinebrunner klar.