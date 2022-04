Fußball Steinen verlängert mit Trainerteam

Eine bislang überzeugende Rückserie spielt der FC Steinen-Höllstein. Musste sich der Traditionsverein zuletzt zwar gegen die Top-Teams aus Rheinfelden und Schliengen knapp geschlagen geben, war die Elf von Trainer Daniel Schulz zum Start ins neue Jahr doch mit vier Siegen und einem Remis gestartet. „Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Den Blick richten wir nun weiter nach oben“, macht Schulz deutlich. Schulz, der die Mannschaft im Winter interimsmäßig übernommen hat und zudem als Sportchef fungiert, wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie in Steinen stehen. Auch sein Assistent Philip Lieber und Torwarttrainer Heiko Wallukat machen weiter.

Der Posten als Sportdirektor wird künftig in Steinen wohl auf mehrere Schultern verteilt. „Wir haben schon nach einem neuen Trainer gesucht. Aber es hat sich nichts ergeben. Zudem lief es in der aktuellen Konstellation richtig gut und deshalb machen wir nun auch so weiter“, betont Schulz, der sich in der Rolle des Trainers wohl fühlt. „Ich bin eben gerne auf dem Platz, mache das Training und rieche gerne den Rasen.“

Wunderlich nur noch beim FC Hausen

In der kommenden Spielzeit wollen die Steinener auch wieder weiter vorne angreifen. „Das Ziel sollte dann schon sein, wenn es möglich ist, uns im vorderen Drittel aufzuhalten.“ An diesem Wochenende gastiert Steinen aber zunächst einmal beim SV Eichsel. Anpfiff der Partie ist am Samstag ab 15.30 Uhr.

Gespannt darf man auf die Reaktion von Kellerkind Degerfelden nach der deftigen Abreibung am vergangenen Wochenende in Stetten sein. Der Tabellenvorletzte vermeldete unter der Woche außerdem, dass Francesco Campagna in der nächsten Saison das Traineramt übernehmen wird. Der FVD empfängt am Samstag, 15.30 Uhr, den FC Hausen.

Bei den Wiesentälern ist Bernhard Wunderlich nach seinem kurzen Intermezzo als Spielertrainer wieder ausschließlich als Akteur auf dem Platz gefragt. Der Torjäger fühlt sich in dieser Position auch deutlich wohler: „Es ist wesentlich angenehmer, den Fokus nur auf das Fußballspielen zu legen. Man muss nicht immer die ganze Situation im Blick haben.“ Das Kapitänsamt hat Wunderlich derweil nicht wieder für sich beansprucht. „Es tut auch mal gut, in der zweiten Reihe zu stehen.“

Auch ohne die Binde am Arm geht der 29-Jährige schließlich voran. „Es ändert nichts an meiner Person. Jeder sollte versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Alle Spieler sind da auf dem Platz gefragt.“

Auch ab 15.30 Uhr duellieren sich der SV Weil II und der FC Hauingen. Ab 17 Uhr gastiert der FC Huttingen beim TuS Kleines Wiesental. Der SV Todtnau muss eine halbe Stunde später beim FC Wittlingen II ran. Erst am Sonntag, 17 Uhr, bekommt es der SV Schopfheim mit der Reserve des FSV Rheinfelden zu tun.