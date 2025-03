Fußball: Steinen verteilt Geschenke

Mit dem Auswärtsspiel bei Spitzenreiter SV Weil II hätten die Steinener sicherlich noch einmal auf sich aufmerksam machen können. Da allerdings der SV Eichsel sein Heimspiel gegen den SV Schopfheim mit 2:0 für sich entschied und Steinen mit 1:3 in Weil verloren hat, beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nun schon elf Punkte.

Gutjahr verschießt einen Elfmeter

Dabei wäre für die Mannschaft von Trainer Burak Asik auf dem Kunstrasenplatz im Nonnenholz durchaus etwas möglich gewesen. „Wir haben nicht schlecht gespielt. Schade, dass wir unsere Torchancen nicht besser genutzt haben. Aber ich will der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, es war insgesamt in Ordnung“, bilanziert Asik. Der 33-Jährige hadert nicht nur mit dem verschossenen Elfmeter von Rückkehrer Björn Gutjahr in der 71. Minute, es wäre das 1:2 gewesen, sondern auch mit den ersten beiden Gegentoren. „Da haben wir den Weilern Geschenke gemacht.“ Devrim Yildiz und Nemanja Radulovic, der normalerweise im Landesliga-Team zum Einsatz kommt, bedankten sich. Spannend wurde es in der Schlussphase aber dennoch noch einmal.