Fußball: Stetten glückt die Revanche

Zweimal lag jedoch das dritte Tor in dieser Partie in der Luft. In der 22. Minute schickte Binzens Mittelfeldstratege Ben Nickel Jörg Hupfer in die Tiefe. Binzens Stürmer fand jedoch in Lazarov, der per Fußabwehr parierte, seinen Meister. Den abprallenden Ball jagte Muck am langen Pfosten vorbei ins Aus. Aber auch der TuS Stetten hätte durchaus treffen können, als Amin El-Ghazi bereits Lüchinger ausgespielt hatte, dann aber wurde sein Schuss vom Binzener Abwehrchef David Bosek noch auf der Torlinie geblockt.

Nach der Pause das gleiche Bild auf dem Kunstrasenplatz. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften durch ihre gute Defensivarbeit. Wenn’s aber gefährlich wurde, dann meist vor dem Binzener Kasten. So in der 60. Minute, als der eingewechselte Muhamadou nach einem Lüchinger Fehler einen Fallrückzieher-Ball knapp neben das Tor setzte.

Entschieden wurde das Spitzenspiel in der 84. Minute, als es im Binzener Strafraum turbulent zuging. Zunächst traf Danilo Avellino die Latte und sekundenspäter dann zum 2:1 ins Binzener Tor. Danach warfen die Gäste alles nach vorne, doch Boseks Abschlüsse in der Nachspielzeit wurden von der Stettener Abwehr geblockt.