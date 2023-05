Fußball Stetten hat aus aus den Fehlern gelernt

Mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) beim FC Hausen wäre dem TuS Lörrach-Stetten der erste Platz nicht mehr zu nehmen. „Wir bereiten uns wie auf jedes andere Spiel auch ganz normal vor. Eine besondere Anspannung habe ich nicht wahrgenommen“, betont Trainer Sascha Müller. Vor acht Jahren war Lörrach-Stetten - damals auch schon mit Müller - in die Kreisliga A abgestiegen.

TuS hat noch keineMeisterfeier geplant

2019 hatte der TuS den beinahe schon sicher geglaubten Aufstieg am letzten Spieltag noch verspielt, als man beim SV Karsau mit 1:3 unterlag und Bosporus FC Friedlingen dank des Sieges beim FC Hausen noch an den Stettener vorbeizog. „Aus diesen Fehlern haben wir gelernt. Nun herrschen auch ganz andere Voraussetzungen.“ Denn selbst bei einer Niederlage hätte der TuS in den beiden letzten Spielen noch immer alles in der eigenen Hand. Anders als vor vier Jahren sei nun noch keine Meisterfeier in Planung. „Ich will das Ding erst eintüten, alles andere kommt spontan.“ Verfolger FC Hauingen, der sieben Punkte hinter Lörrach-Stetten liegt, gastiert beim SV Karsau.