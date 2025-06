Fußball: Stetten II hält erfolgreich die Klasse

In den Schlussminuten musste nach dem Egginger Anschlusstor noch einmal gezittert werden. Kevin Haselwander verwandelte in der ersten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. Bei einem Remis wäre es in die Verlängerung gegangen. In der achten Minute der Extra-Zeit sah auch noch Di Stefano Gelb-Rot. Kurz darauf ertönte aber der erlösende Schlusspfiff des erfahrenen Schiedsrichter Hafes Gerspacher. Riesengroß war selbstverständlich die Erleichterung nach dem Ligaverbleib im ersten Jahr nach dem Aufstieg.