Fußball: Stetten II zunächst auswärts gefordert

„Wir haben gut trainiert“, sagt Schatz, der sich personell aber erneut etwas einfallen lassen muss. „Viele sind im Urlaub. Es werden wieder Spieler aus der dritten Mannschaft dabei sein.“ Vom Ost-Vertreter aus Eggingen haben sich die Stettener ein paar Informationen eingeholt. „Mein Co-Trainer und ich haben von Kollegen etwas mitbekommen. Ich hoffe, dass der Platz noch immer so gut wie vor 16 Jahren ist, als ich da das letzte Mal gespielt habe. Das war ein absoluter Teppich damals“, sagt Schatz.

Mit dem FV Brombach gastierte er seinerzeit im Rahmen eines Bezirksligaspiels in Eggingen, die Partie endete 2:2. „Es hat brutal geschneit“, erinnert sich Schatz zurück. Das Hinspiel findet nun am Samstag, 18 Uhr, in Eggingen statt. Mit einem 2:2 könnten die Stettener sicherlich leben, bevor es dann am 28. Juni zum Rückspiel beim TuS kommt.