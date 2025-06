Nachdem der TuS Lörrach-Stetten bereits schon eine große Menge an Neuzugängen bekanntgegeben hat, bleibt der Fußball-Bezirksligist auf dem Transfermarkt weiter munter aktiv. Nun hat der Verein an der Tullastraße die Verpflichtung von Max Le bekanntgegeben. Der 24-Jährige wechselt vom VfB Waldshut in die Kreisstadt. Zuvor war der flinke Außenverteidiger auch beim SV Weil und dem FC 08 Tiengen überbezirklich aktiv. „Max ist ein defensiver Allrounder, er kann sowohl Innen- als auch Außenverteidiger spielen. Darüber hinaus bringt er eine Menge Erfahrung mit und wird uns bestimmt verstärken“, heißt es seitens des TuS in einer Pressemitteilung.