Fußball: Stettens gnadenlose Effizienz

Auf beiden Seiten befanden sich die beiden Cheftrainer nicht vor Ort. Stettens Sascha Müller urlaubte an der italienischen Adria und der Schönauer Manfred Kobel hat sein Urlaubsdomizil in Spanien aufgeschlagen. Zudem musste Schönaus Co.-Trainer Alparslan Kocan auf den kranken Fabian Behringer verzichten. Er fehlte dann auch in der Defensive an allen Ecken und Ende. Zudem fällt nun auch noch Niklas Lais mit einer schweren Hüftverletzung aus. Dies geschah in der 78. Minute ohne Einwirkung des Gegners. Er sei ausgerutscht und dann habe es geknackt“, sagte Lais, der anschließend zur ärztlichen Abklärung mit dem Krankenwagen antransportiert worden war.

Mit einem spektakulären Kopfballtreffer brachte der aufgerückte Abwehrspieler Domenico Maier nach 14 Minuten die Blauen mit 1:0 in Front. Nach dem 2:0 durch Danilo Avellina nach toller Vorarbeit von Amin El-Ghazi erlahmte Schönaus Gegenwehr zusehends. Das nützte der TuS weidlich aus, um noch vor der Pause durch drei weitere Treffer von El-Ghazi, erneut Avellina und Adis Toromann alles klar zu machen. Im zweiten Abschnitt ereignete sich bis auf das 6:0 (84.) durch einen verwandelten Foulelfmeter von Buba Cessay nicht mehr viel.