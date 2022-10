Fußball Stöhr der Beste auf dem Platz

Ansonsten bestimmte der SV Weil das Geschehen auf dem sattgrünen Rasen des Städtischen Stadion.

Doppeltorschütze Ridje Sprich

Die Schützlingen eines zufriedenen Trainers Andreas Schepperle schüttelten den Frust des irregulären Rückstands schnell ab, glichen sechs Minuten später aus. Stöhr ließ Wyhls Kapitän Philipp Hohwieler auf der linke Seite einfach stehen, ging auf die Grundlinie und bediente den am langen Pfosten lauernden Sergio Cammarano am langen Pfosten mustergültig. Der Neuzugang musste nur noch den Fuß hinhalten, und es stand 1:1. Cammarano und Justin Samardzic hatten kurz darauf die Führung auf dem Fuß. Und Ridje Sprich köpfte nach einer weiteren Stöhr-Flanke an die Latte.

Doch dann war in der 24. Minute die Weiler Führung perfekt. Diesmal machte es Stöhr selber, als er nach einem Zuspiel von Samardzic im Strafraum den Ball via Latten-Unterkante ins Netz jagte. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Sprich auf 3:1.

Auch in der zweiten Halbzeit nutzte der SVW vor allem in den ersten 20 Minuten weitere hochkarätige Chancen nicht, ehe Kapitän Sprich in der 90. Minute auf 4:1 erhöhte.