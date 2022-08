Fußball Stöhr schnürt einen Doppelpack

Von Uli Nodler

Weil am Rhein. Weitere drei Punkte sicherten sich die Weiler am Samstag mit dem ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen die U23 des Freiburger FC. „Unser Sieg war hochverdient, auch wenn wir uns in den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit unglaublich viele Fehlpässe in allen Mannschaftsteilen geleistet haben. Nach dem Wechsel haben wir das Spiel dann wieder bestimmt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre der Sieg noch höher ausgefallen“, so der Kommentar von Coach Schepperle nach dem Spiel.