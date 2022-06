Fußball „Strahlkraft nach wie vor sehr groß“

Von Anfang an hat es nicht gepasst. Auf dem Papier hatten wir zu Beginn der Saisonvorbereitung einen 30 Mann-Kader. So viele Spieler waren aber nie da. So mussten wir schon in der Vorbereitung mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend improvisieren. Beispielsweise mussten wir an einem Tag mit derselben Mannschaft zwei Vorbereitungsspiele bestreiten. Die Anzahl der Spieler war zu keinem Zeitpunkt in der Saison vorhanden.

Frage: Wem geben Sie die Schuld für diesen Missstand?

Nicht den Verantwortlichen, sondern nur den Spielern. Etliche waren einfach nicht zuverlässig, sind nur unregelmäßig ins Training gekommen oder gar nicht.

Ist diese mangelnde Einstellung der Spieler im Amateurbereich nicht ein weit verbreitetes Phänomen, mit dem der Verein und auch der Trainer klar kommen muss?

Ich glaube schon, dass sich die Prioritäten in Spielerkreisen geändert haben. Heute kommt für viele Aktive der Fußball im täglichen Leben erst an nachgeordneter Stelle. Da werden die Prioritäten anders gesetzt. Ich will es mit einem Beispiel verdeutlichen: Ich habe mit einem Spieler von uns gesprochen, für den der Fußball nach der Familie und dem Beruf die höchste Priorität hatte. Mit dem Ergebnis, dass ihn seine Freundin verlassen hat. Andere setzen da in ihrem Freizeitverhalten andere Prioritäten. Da kann es schon mal vorkommen, dass sie wegen eines Geburtstages ein Spiel sausen lassen.

Warum ist die Hinrunde für den SV Weil so schlecht gelaufen?

Wir hatten in der Hinrunde personell sogar mit Hassan Ates und dem Portugiesen sogar eine größere Qualität, haben diese dann aber nicht auf den Platz bekommen. Wir waren vor der Winterpause auch keine Mannschaft. Jeder kochte sein eigenes Süppchen. So haben wir unser Ziel krachend verfehlt. In der Rückrunde haben wir dann eine Startformation gefunden. Darüber hinaus gab’s innerhalb der Aufstellung Positionsänderungen, die alle erfolgreich waren. Beispielsweise rückte Julien Tschira in die Innenverteidigung und spielte dort herausragend. Die Hypothek aus der Vorrunde war letztlich aber zu groß, um in der Rückrunde den Bock noch umzustoßen.

Wie geht’s jetzt personell weiter beim SV Weil?

Feststehen bislang zwei Abgänge. Verlassen werden den SV Weil Michael Hänggi, der zu seinem Heimatverein Breitenbach zurückgeht, und Julien Tschira, der sich dem FSV Rheinfelden angeschlossen hat. Beide waren in dieser Saison absolute Leistungsträger. Ihr Abgang schmerzt zweifelsohne. Max Maier hat uns für die Verbandsliga zugesagt. Da muss man abwarten, ob er auch in der Landesliga zu seinem Wort steht. Zudem hat sich Ridje Sprich noch nicht entschieden, ob er bei uns noch eine Saison dranhängt oder seine Karriere beendet. Bei allen anderen gehe ich davon aus, dass sie auch in der Landesliga für den SV Weil spielen.

Welche Ziele setzt sich der SV Weil in der Landesliga?

Ich für mich setze mir gar keine Ziele. Wie setzen auf unsere Jugend. Vier Spieler vom Jahrgang 2004 werden aktuell in den Kader der ersten Mannschaft übernommen. Dazu gesellen sich dann ein Jahr später mindestens acht Spieler aus dem Jahrgang 2005. Das ist die Zukunft des SV Weil. Die Anziehungskraft des Vereins ist aber auch für externe Spieler nach wie vor sehr groß.