Fußball, Super League FC Basel geht in St. Gallen unter

Im Vergleich zum Spiel in Florenz hatte Cheftrainer Heiko Vogel, der die Partie aufgrund einer Sperre, von der Tribüne aus verfolgen musste, allerdings auf acht Positionen umgestellt. Lediglich Michael Lang und Andy Diouf standen wie am Donnerstag in der Startaufstellung. Der 15-jährige Marvin Akahomen feierte sein Startelfdebüt für Rotblau. Fabian Frei kehrte nach langer Verletzungspause zurück. Doch das war alles, wenn um positive Meldungen ging. Denn das Spiel in der Ostschweiz verlief gar nicht so nach dem Geschmack von Cheftrainer Heiko Vogel.