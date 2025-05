Fußball: SV Eichsel holt „Big Points“

Verrückte letzte Minuten bekamen die Zuschauer im Grütt zwischen dem FV Tumringen und dem FC Steinen-Höllstein zu sehen. Das bessere Ende hatte letztlich der Gast aus Steinen, der sich mit 2:1 durchsetzte. Doch hätte Keeper Norman Berger in der vierten Minute der Nachspielzeit den Tumringer Elfmeter nicht pariert und Paolo Disanto im direkten Gegenzug nicht den viel umjubelten Siegtreffer erzielt, würde die Lage für Steinen jetzt wohl äußerst dramatisch aussehen. Denn dann wäre die Mannschaft von Trainer Burak Asik auf dem Abstiegsrelegationsplatz 14. So aber kletterte der FCS noch auf Rang elf - mit zwei Zählern Abstand auf Position 14.

Dramatische Schlussminuten besiegeln den Abstieg

„Ich bin fix und fertig. Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. So etwas erlebt man echt nicht jeden Tag. Ich habe kaum Stimme, aber so macht es Spaß. Jetzt geht es weiter“, sagt Asik nach der Partie. Disanto war es zunächst auch, der die Seinen im ersten Durchgang in Front gebracht hatte. Die Gäste hätten durchaus höher führen können, vielleicht sogar müssen. Die Effizienz ließ jedoch einmal mehr zu wünschen übrig. Drei Minuten vor Schluss bestraften die Tumringer Steinen, Jonas Kirsch traf zum 1:1. Der Rest ist Geschichte und Berger sowie Disanto die Helden.

Paolo Disanto (am Ball) wird zum Steinener Helden. Foto: Emil Schellhorn

Berger machte mit seinem gehaltenen Elfmeter übrigens auch seinen Patzer vor dem 1:1 gleich wieder gut, als er einen Eckball falsch eingeschätzt hatte. Mit der 18. Niederlage, der siebten in Serie, ist der Abstieg der Tumringer damit auch besiegelt. Nach nur einem Jahr geht es also schon wieder zurück in die B-Klasse.