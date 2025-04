Das gaben die Grün-Gelben am Montag offiziell bekannt. Unterstützt wird der 38-Jährige von Co-Trainer Lucas Eschbach und Teammanager Roger Schubbe. „Ausschlaggebend war für die sportliche Leitung die ‚SV-Herten-DNA‘, welche von Dominik, Roger und Lucas hervorragend verkörpert wird, die emotionale Verbundenheit zum Verein und die Expertise von Dominik und Lucas.“, wird die Sportliche Leitung um Remo Laisa und Michael Quaß zitiert. „Dass nun Dominik die Möglichkeit erhält, die 1. Mannschaft zu trainieren, ist nach mehreren erfolgreichen Jahren mit der 2. Mannschaft (u.a. Aufstieg in die Kreisliga A) in dem Zusammenhang folgerichtig.“ Tunahan Kocer, der die Hertener nach der Trennung von Bülent Güzel interimistisch übernommen hatte und in ruhiges Fahrwasser brachte, „wird kommende Saison auf eigenen Wunsch wieder Spieler der 1. Mannschaft sein, sobald er wieder vollständig genesen ist.“ Man freue sich „daher ebenso, bald wieder Tore von unserem Rekordtorschützen bejubeln zu können“, schreiben die Hertener, die zuletzt vier Siege in Folge feierten und inzwischen wieder auf Platz sieben liegen.