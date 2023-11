Fußball: SV Herten: Nur ein kurzes Comeback

In der Partie gegen Murg war für ihn dann aber aufgrund einer Verletzung auch schnell wieder Schluss. Für ihn kam Feldspieler Nico Karlin zwischen die Pfosten. Nach Lucas Eschbach war Karlin in dieser Saison bereits der zweite Feldspieler, der sich ins Tor stellte. „Nico hat seine Sache gut gemacht“, berichtet Trainer Bülent Güzel. Ob der 31-Jährige auch am Samstag beim Schlusslicht in Laufenburg wieder auf die ungewohnte Position muss, ließ Güzel offen. „Ich hoffe aber, dass wir einen richtigen Torhüter dabei haben werden.“ Seine Rückkehr in die erste Mannschaft hatte in Murg auch Remo Laisa gegeben. Der langjährige Kapitän der „Ersten“ half aufgrund personeller Probleme aus und wird auch an diesem Wochenende wieder dabei sein. Immerhin kann Güzel wieder auf Alex Contorno zurückgreifen. Der 25-Jährige war beim torlosen Remis gegen den TuS Binzen schon wieder auf dem Platz und sammelte seine ersten Minuten seit Ende September.

FC Schönau (12.) - FC Wittlingen (8.); Sa.; 16 Uhr: Schon die Partie vor einer Woche gegen die SG Mettingen/Krenkingen musste auf dem mit Schnee bedeckten Kunstrasen im Jogi-Löw-Stadion abgesagt werden. Angesichts der Witterungsbedingungen zum Ende dieser Woche ist auch davon auszugehen, dass das Duell mit Wittlingen erst im neuen Jahr ausgetragen werden kann. „Der Platz ist ein bisschen frei. Aber es ist jetzt mehr Eis geworden“, informiert Burak Asik vom Schönauer Trainerteam. Ein Training auf solch einem Untergrund ist schwierig. „Wir haben es versucht. Es gibt ein paar Ecken, wo kein Schnee liegt. Auf dem Schnee selbst ist es aber nicht angenehm.“