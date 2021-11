Fußball SV Herten will oben mitmischen

FC Erzingen (2.) – SV Herten (6.); Sa.; 15.30 Uhr: Aufgrund gravierender personeller Probleme musste am vergangenen Wochenende sogar Hertens Trainer Musa Musliu wieder die Kickschuhe schnüren. In der Schlussphase beim lockeren 5:1-Heimsieg gegen den FC Wallbach wechselte sich Musliu selbst ein. „Auch wenn es nur ein paar Minuten waren, es hat echt Spaß gemacht. Trotzdem müssen wir das nicht wiederholen, denn das will keiner sehen“, lacht der Übungsleiter.

Vor dem schwierigen Gastspiel in Erzingen hat sich die Personalsituation ein wenig gebessert. Justin Petretta, Simon Vogt und Simon Kleiner sind zurück im Training, wobei ein Einsatz für Petretta und Vogt wohl noch zu früh kommt. Nichtsdestotrotz traut Musliu seinen Schützlingen beim Tabellenzweiten einiges zu: „In jedem Spiel ist etwas drin, auch in Erzingen. Wir wollen das Maximum herausholen.“ Aktuell trennen beide Mannschaften nur vier Zähler. Mit einem Sieg wären die Hertener also wieder ganz vorne mit dabei. Musliu sieht diesem möglichen Szenario aber ganz gelassen entgegen: „Die Tabelle zählt erst am Ende. Wir haben aktuell wichtigere Themen.“