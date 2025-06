Der SV Weil II steht nach seiner Rückkehr in die Bezirksliga Hochrhein der Mission Klassenerhalt gegenüber. Nun hat der Verein aus der Grenzstadt die Verpflichtung eines alten Bekannten veröffentlicht. Vom TuS Lörrach-Stetten kehrt Mursel Salja zurück ins Nonnenholz. Der 24-Jährige kam 2019 bei den Blau-Weißen in den Aktivbereich und bestritt bis zur vergangenen Saison über 70 Pflichtspiele für den SV Weil II und den SV Weil III. Beim TuS Lörrach-Stetten erzielte der Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit in neun Bezirksliga-Einsätzen für die „Erste“ drei Treffer. „Der SV Weil freut sich über die Rückkehr von Mursel und wünscht schon jetzt einen guten Start und viel Erfolg“, heißt es seitens des Vereins in einer Pressemitteilung.