Fußball: SV Weil gewinnt, FVLB verliert knapp

FV Lörrach-Brombach – FC Auggen 0:1 (0:1)

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Match hatte der Gast aus dem Markgräflerland dennoch Vorteile, wirkte vor dem gegnerischen Tor zielstrebiger. Auggen spielte die ersten 30 Minuten mit seinem „zweiten Anzug“, erst dann wechselte Trainer Marco Schneider sechs Stammspieler ein. Zu diesem Zeitpunkt führte der Verbandsligist jedoch bereits mit 1:0. Jonathan Dischinger hatte den Treffer in der 16. Minute erzielt. Der FVLB, bei dem Kapitän Mirco Böhler, Johannes Binkert, Robin Hinrichsen und Maurice Muslic fehlten, hielt tapfer dagegen, forderte die Auggener Defensive aber zu selten. Hinrichsen wurde in der vergangenen Woche an der Hand operiert, wird aber wohl zum Saisonstart am 8. März beim VfR Bad Bellingen mit einer Manschette spielen können. Der knappe Sieg des Verbandsligisten ging dann auch in Ordnung. „Wir haben heute nicht das Level der vergangenen Testspiele erreicht. Dennoch bin ich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden. Alle ziehen toll mit. Es macht richtig Spaß“, betonte FV Lörrach-Brombach-Coach Thorsten Szesniak.