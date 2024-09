Fußball: SV Weil heiß auf den TuS Binzen

Eines weiß Weils Trainer Andreas Schepperle aber gewiss: dass es so eine schwache Leistung seiner Mannschaft am Samstag nicht mehr geben wird: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Mannschaft gegen Binzen ganz anders auftritt. Die Punkte sollen in Weil bleiben. Dafür werden die Jungs alles tun. Ich sehe uns als Favorit.“ Die Weiler haben davor bewiesen, dass sie einen deutlich besseren Fußball spielen können, jüngst in Herbolzheim. Den will Schepperle am Samstag sehen.