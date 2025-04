Fußball: SV Weil mit breiter Brust

Nun treffen die Grenzstädter im heimischen Nonnenholz auf die große positive Überraschung in dieser Saison. Mittlerweile zählt der FC Tiengen als Tabellensechster sogar zur Spitzengruppe. „Das ist eine gute Mannschaft, die sich in dieser Saison weiter gesteigert hat“, zollt Weils Coach Andreas Schepperle dem Gegner Respekt.

Doch in Ehrfurcht sterben werden die Weiler nicht. Mit dem Überraschungssieg beim Primus ist das Selbstvertrauen weiter gewachsen. „Wenn wir hinten so kompakt stehen wie gegen Wolfenweiler-Schallstadt und vorne unsere Chancen nutzen, dann sind wir durchaus in der Lage, auch gegen einen starken FC Tiengen die Punkte zu holen“, gibt sich Schepperle durchaus optimistisch. Außerdem muss sich zeigen, wie die Tiengener die 2:4-Derbyniederlage beim SV Laufenburg verkraftet haben.